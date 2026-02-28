Slovenija v podnebni politiki kopira Donalda Trumpa

Investicije v obnovljive vire in s temi povezane tehnologije so stigmatizirane s pridevniki, kot so neučinkovite, drage, neuporabne in celo nevarne okolju.

Za ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom so pestri dnevi, potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo večji del njegove carinske politike. Tako je ostala v ozadju njegova razveljavitev zakona iz leta 2009, v katerem je bilo ugotovljeno, da ogljikov dioksid in drugi toplogredni plini predstavljajo nevarnost za javno zdravje in blaginjo ljudi. Na podlagi te ugotovitve so ZDA sprejele večino okoljskih predpisov. Zdaj bo ameriški predsednik te predpise razveljavljal in spodbujal industrijo fosilnih goriv. BBC je zaprosil za komentar Johna Kerryja, zunanjega ministra v vladi Baracka Obame in odposlanca za podnebne spremembe v vladi Joeja Bidna. A ko je voditelj v uvodu našteval potencialne vplive, ga je Kerry prekinil še pred vprašanjem: »Poglejte, že vaše predpostavke so napačne. Danes nihče ...