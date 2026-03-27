Slovenija v senci hormuške krize: kako zaprtje ožine dviga cene nafte

Zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu dramatično vplivajo na evropske energetske trge. Posledice teh sprememb občuti tudi Slovenija.

Zaostritev geopolitičnih razmer na Bližnjem vzhodu konec februarja je znova opozorila na tesno povezanost svetovnih energetskih trgov in njihovo občutljivost na politične in varnostne dogodke. Po koordiniranih vojaških napadih Združenih držav Amerike in Izraela na cilje v Iranu 28. februarja je Iran odgovoril z napadi na vojaška oporišča in infrastrukturo v državah Perzijskega zaliva, med drugim v Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih in Katarju. Hkrati je iranska revolucionarna garda opozorila na možnost omejitve plovbe skozi Hormuško ožino, ki je ena od ključnih svetovnih pomorskih energetskih poti. Zaradi povečane vojaške napetosti so pomorske zavarovalnice odpovedale zavarovanja ali močno zvišale premije za tankerje, ki bi pluli na tem območju. To je v praksi povzročilo skorajšnjo ...