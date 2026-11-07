Slovenski Jurski park: kako bi 37 milijard dolarjev spremenilo našo državo

Letošnja bitka za nakup filmskega studia Warner Bros. med Netflixom (82,7 milijarde dolarjev) in Paramount Skydanceom (110 milijard dolarjev) se je končala z zmago slednjega. Od 6. oktobra v lasti novonastalega podjetja Skydance Corporation nista samo dva izmed največjih filmskih studiev, ampak tudi televizijske mreže CNN, CBS, Discovery, TNT Sports, Eurosport in spletna platforma HBO. Ena od najpomembnejših pridobitev tega prevzema so pravice in dostop do kataloga že posnetih filmov obeh studiev. Združitev ne bi bila mogoča brez kapitalske povezave s podjetjem, ki se ukvarja s podatkovnimi bazami in razvojem umetne inteligence. Pri vzpostavitvi tovrstnega megastroja za proizvodnjo želje je zgoščevanje kapitala mogoče zaradi legaliziranja pogojev za njegovo vzpostavitev. Proti združitvi ...