Zakaj v Sloveniji stojimo na mestu, čeprav živimo dobro?

Potrebujemo sistemske spremembe za inovacije, ki so ključne za dolgoročno blaginjo, sicer se bo razvojna dinamika začela krčiti.

Države danes ne tekmujejo več s posameznimi podjetji, temveč s tem, kako spodbudna so poslovna okolja za razvoj in rast podjetij. FOTO: Leon Vidic

Trg ne zagotovi optimalne ravni inovacij. Razvojna tveganja so velika, donosnost je dolgoročna, pozitivni eksterni učinki pa opazni. Zato brez državnega sistemskega institucionalnega okvira inovacijski potencial bodisi ostaja neizkoriščen bodisi se preliva v druga okolja. Slovenija se v evropskih in mednarodnih primerjavah še vedno uvršča med države z razmeroma dobro kakovostjo življenja. Po kazalnikih socialne varnosti, dostopnosti javnih storitev, majhne dohodkovne neenakosti in splošnega zadovoljstva prebivalstva praviloma presega povprečje Evropske unije. Ta rezultat ni naključen. Je posledica zgodovinsko ugodnega institucionalnega razvoja, relativno uspešne tranzicije, razmeroma uravnoteženega socialno-ekonomskega modela in vključitve na skupni evropski trg relativno stabilnega ...