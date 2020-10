FOTO:Slovensko srce za Afriko

Solidarnost nas dela človeške in je izraz spoštovanja ter upoštevanja osnovnega dostojanstva vsakega prebivalca na Zemlji, je prepričana Jana Lampe, vodja dobrodelnih akcij Za srce Afrike, ki jo Slovenska karitas organizira petnajstič, in Z delom do dostojnega življenja. V tem letu in teh razmerah je pomoč še bolj nujna kot kdaj prej, saj gre na celino, ki jo je pandemija s socialno-gospodarskega vidika izredno prizadela in bo pustila daljnosežne hude posledice.V akciji Za srce Afrike Slovenska karitas zbira sredstva, namenjena humanitarni in razvojni pomoči najrevnejšim otrokom in družinam držav v osrčju Afrike in na ...