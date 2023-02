Slovensko zdravstvo na razpotju

V nadaljevanju preberite:

Slovensko zdravstvo je v nezavidljivem položaju, dostopnost do zdravstvenih storitev se je opazno zmanjšala, urgentne centre še bolj kot pred epidemijo zlorabljajo za neurgentne storitve, na sekundarni ravni primanjkuje medicinskih sester, številni posamezniki nimajo izbranega osebnega zdravnika, zdravstvene ustanove so organizacijsko šibke in še bi lahko naštevali.

Najbolj alarmantno je stanje na primarni ravni, v družinski medicini, kjer je zdravnikov občutno premalo. Vendar je ravno dobra družinska medicina temelj in osnova za uspeh vsakega zdravstvenega sistema. Kako v razmeroma kratkem času reorganizirati dejavnost družinske medicine tako, da bodo vsi državljani imeli družinskega zdravnika?