Slovo misleca srhljivosti našega časa

Jürgen Habermas je umrl 14. marca, na 143. obletnico smrti Karla Marxa. Filozof, sociolog in javni intelektualec, ki bi junija dopolnil 97 let, je v javni prostor prvič vstopil leta 1953. Čeprav se zadnja leta v tem svetu ni več počutil doma, je vztrajal pri načelu, da je o javnih zadevah treba razpravljati. Racionalno razpravljati.

Živimo v obdobju, ki ga je filozof, sociolog in javni intelektualec Jürgen Habermas opisal kot »srhljivost današnjega časa«. Naj gre za umik mednarodnega prava, smrt pravil obstoječega mednarodnega reda, konec liberalne demokracije ali izgubo spomina na holokavst – če naštejemo le nekaj simptomov –, je vsekakor jasno, da se svetovna geopolitika temeljito spreminja. Glede na to, da je Habermasovo delo hkrati odražalo in neizbrisno soustvarjalo povojni svet, obstaja velika verjetnost, da bodo zgodovinarji konec tega obdobja datirali prav z njegovo smrtjo, 14. marca 2026.

Od rojstva leta 1929 do smrti le nekaj mesecev pred 97. rojstnim dnem so Habermasovo življenje zaznamovali ključni dogodki njegovega časa. Odločilno je bilo leto 1945, ko se je kot najstnik moral soočiti z dejstvom, da je odraščal v zločinskem režimu. To spoznanje je zaznamovalo preostanek njegovega življenja. V enem od redkih osebnih razmišljanj o zasebnem življenju je odkrito priznal, da je njegov nenehni »strah pred ponovnim političnim zdrsom« oblikoval njegovo politično prepričanje in tudi nenehno spodbujal njegovo znanstveno delo.

Kritična teorija

S filozofskega vidika se Habermasa običajno povezuje s kritično teorijo, ki je bila razvita na Inštitutu za družbene raziskave na Goethejevi univerzi v Frankfurtu, kjer je preživel večino kariere, čeprav v treh ločenih obdobjih. Njegova zavezanost »učenju iz katastrof« je vidna že od samega začetka. V delu Strukturne spremembe javnosti je razvil idejo javne sfere kot normativni pojem, ki utemeljuje demokracijo v širšem pojmovanju človeštva. Javna sfera ne temelji na statusu, etnični pripadnosti, rasi ali veroizpovedi, temveč na medsebojnem spoštovanju in razumevanju, ki omogoča, da »se avtoriteta boljšega argumenta uveljavi proti avtoriteti socialne hierarhije«. Njegov argument ima tudi zgodovinsko razsežnost. Po Habermasovem pripovedovanju je vzpon salonov in kavarn v 17. stoletju v Evropi, kjer so se posamezniki v zgodnjih fazah kapitalizma srečevali kot enakopravni in delili zanimanje za javne zadeve, postopoma pripeljal do tega, da so se začeli videti kot del javnosti, ki je nadzirala in kritizirala državo z informiranim in racionalnim diskurzom.

Javnega intelektualca je razumel kot varuha javne razprave.

Čeprav njegovo filozofsko delo pokriva široko področje in obravnava teme od epistemologije, filozofije družbenih ved do etike in morale, ga povezuje temeljno prepričanje, da človeška lingvistična interakcija neizogibno vključuje medsebojno priznavanje in enakopravnost. Jezikovna komunikacija nas namreč sili k predpostavki prepoznanje drugega kot sočloveka, ki razume, kar govorimo, in se lahko na to ustrezno odzove: »Takoj, ko začnemo komunicirati, implicitno izrazimo željo, da se med seboj o nečem dogovorimo.«

Glede na svojo temeljno željo, da se zločini holokavsta »nikoli več« ne bi ponovili, je Habermas svoje filozofsko in sociološko spoznanje dosledno uporabljal v politični teoriji. V delu Teorija komunikativnega delovanja (1981) je trdil, da sta širitvi trgov in birokracije, ki čedalje bolj prevladujeta na vseh področjih sodobnega življenja, vse bolj »kolonizirali« vsakdanje »življenjske svetove« posameznikov, saj posegata v družino, religijo, politiko in druga področja skupnostnega življenja, ki so bila prej zaščitena pred ekspanzionistično, instrumentalno logiko denarja in oblasti. Na podlagi svoje jezikovne filozofije Habermas trdi, da je mogoče neusmiljene napade teh »sistemskih sil« na »komunikacijske infrastrukture« družbe omejiti le z nasprotnim širjenjem moči javnosti, tako da se delovanje gospodarstva in vlade podredi informiranemu in kritičnemu diskurzu. Prav ta osnovni vpogled je tudi podlaga za glavno izjavo njegove politične filozofije v delu Med dejstvi in normami (1992).

Javna razprava, ne le volitve

Habermasov filozofski vpliv je neizmeren. Danes velja zlasti za enega od ustanoviteljev deliberativne demokracije, ki demokratično legitimnost utemeljuje v javni razpravi, ne v izidih volitev. Njegov izjemen status v okviru demokratične teorije je viden v dejstvu, da je John Rawls, čigar delo Teorija pravičnosti iz leta 1971 pogosto pripisujejo oživitvi politične filozofije, nekoč opisal Habermasa kot »največjega misleca demokracije«.

Habermas je skozi dolgo in slavno kariero aktivno sodeloval v tisti javni sferi, o kateri je teoretiziral v svojih filozofskih delih. V skladu z zavezanostjo k premisleku nacistične preteklosti je kot študent leta 1953 vdrl v zahodnonemško javnost z obsodbo Martina Heideggerja, takrat najslavnejšega in najvplivnejšega zahodnonemškega filozofa. Razlog za obsodbo je bil, da je Heidegger ponatisnil serijo predavanj o metafiziki, prvotno izvedenih leta 1935, ne da bi iz njih odstranil naklonjen sklic na »notranjo resnico in veličino« nacionalsocialističnega gibanja. Že v tej zgodnji fazi je Habermas pokazal izostreno zavest o dejstvu, da filozofi, kot je Heidegger (in kasneje tudi sam), niso bili le profesorji, ampak tudi »politične osebnosti« in »aktivni državljani«, ki nosijo odgovornost ne le do »razvoja razburjenih študentov, ki se zlahka navdušijo«, ampak tudi do širše javnosti.

Kot je takrat ocenil Karl Korn, Habermasov urednik pri časopisu Frankfurter Allgemeine Zeitung, je ta prvi poseg sprožil velik »vik in krik«. Habermas se nikoli ni izogibal polemikam. Medtem ko so ga kritiki pogosto obtoževali, da je razvil preveč racionalen koncept komunikacije, ki temelji na primeru univerzitetnega seminarja, pa je njegova lastna borbena udeležba v »kisli kopeli neusmiljenega javnega diskurza« kazala, da je Habermas dejansko verjel, da lahko le divji, anarhični in konfliktni javni prostor prisili politične in gospodarske institucije k resnemu upoštevanju stališč, izdelanih v širši javnosti.

Čeprav je bil Habermas oster kritik EU v njeni sedanji obliki, se je neutrudno zavzemal, da se razvije v pravo postnacionalno demokracijo.

Od ustanovitve leta 1949 do združitve Nemčije leta 1990 je Habermas sodeloval v skoraj vseh pomembnejših razpravah v tako imenovani bonski republiki in jih tudi aktivno oblikoval. Najbolj znan je morda po tem, da je v »razpravi zgodovinarjev« sredi 80. let prejšnjega stoletja kritiziral vlado kanclerja Helmuta Kohla in skupino konservativnih zgodovinarjev, ker naj bi ti skušali relativizirati nacistično obdobje, da bi Zvezna republika Nemčija lahko imela »normalno« zunanjo politiko, ki ne bi bila več obremenjena z moralno zapuščino holokavsta. Habermas, ki je govoril kot »bolnik, ki se nehote prepusti revizionistični operaciji svojega zgodovinskega zavedanja«, se je odločno uprl poskusu, da bi Auschwitz odstranili iz središča nemške identitete in politike. Bal se je namreč, da bi to spodkopalo moralne temelje tistega, kar je še vedno videl kot krhke dosežke nemške demokracije.

Habermasovska republika

Habermas v svojih delih kot javni intelektualec nikoli ni izgubil zavezanosti demokraciji in ideji, da lahko le predstavi argumente, sodržavljanom pa prepusti komunikativno svobodo, da sami odločijo, kaj mislijo in kaj želijo storiti.

Ob Habermasovi smrti je nemški predsednikdejal: »Njegov glas nam bo manjkal. Naša država mu je neizmerno dolžna.« To lahko ustvari vtis, da je bila povojna Nemčija racionalistična, habermasovska republika. Čeprav je res, da je bil Habermas kot siva eminenca nemške javnosti deležen določene mere spoštovanja, je to priznanje bolj vidno v ostrini, s katero je bil napadan, kot v soglasju, ki so ga njegovi posegi vzbudili. Najsi je šlo za njegovo nasprotovanje ponovni oborožitvi Nemčije ali za njegovo prepričanje, da bi se nemška združitev morala zgoditi šele po ustavni konvenciji in plebiscitu prebivalstva nekdanjega vzhoda in zahoda, je bil Habermas v razpravi redko na zmagovalni strani. Vendar to nikoli ni bilo bistvo. Javnega intelektualca je razumel kot varuha javne razprave, čigar cilj se ne meri zgolj v prepričevanju drugih; bolj pomembno je prisiliti nasprotnike, da prisluhnejo nasprotnim stališčem in da se morajo odzvati nanje pred očmi širše bralske javnosti.

Habermasova sposobnost, da vzbuja ogorčenje, se v starosti ni zmanjšala. Nasprotno – v zadnjih letih se je vedno bolj zdela v nasprotju s spreminjajočimi se časi. Tako je Habermas – ob tem, ko je priznal, da je Rusija »samovoljno sprožila« obsežno invazijo na Ukrajino – vzbudil jezo mnogih na levi in na desni, ker je trdil, da zvezna republika ne sme opustiti svoje »trdo pridobljene« zavezanosti »dialogom in mirovnim prizadevanjem nemške politike«, ki so bile izid trdega predelovanja zgodovine po letu 1945.

Čeprav so bila njegova razmišljanja o Ukrajini sporna, pa so zbledela v primerjavi z odzivom na njegovo odločitev, da sopodpiše izjavo o »pravilno razumljeni solidarnosti z Izraelom in Judi v Nemčiji«. Izjava je nastala po okrutnem napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Verjetno se le malokdo ne bi strinjal s trditvijo, da »izraelska dejanja nikakor ne upravičujejo antisemitskih reakcij, še posebej ne v Nemčiji«. Enako velja za trditev, da »sta judovsko življenje in pravica Izraela do obstoja osrednja elementa, ki si v luči množičnih zločinov iz nacističnega obdobja zaslužita zaščito«. A po tem sledi izjava, da je bil izraelski vojaški povračilni udar proti Hamasu »upravičen« in da »se merila presojanja popolnoma izgubijo, ko se izraelskim dejanjem pripisuje genocidne namene«. To je povzročilo ogorčenje celo med Habermasovimi najbližjimi sodelavci in prijatelji.

Tudi jaz sem bil razočaran nad to izjavo in Habermasovim podpisom. Vendar je treba upoštevati, da je bila objavljena 13. novembra, le dober mesec po začetku izraelskega vojaškega odziva v Gazi. Po napadih Hamasa 7. oktobra se je v Nemčiji – tako kot v večjem delu sveta – povečalo antisemitsko nasilje s fizičnimi napadi na Jude in simbolnimi dejanji, vključno z risanjem svastik in Davidovih zvezd na judovska podjetja in domove, kar je spominjalo na ravnanje z Judi v zgodnjih fazah tretjega rajha. Čeprav ta perspektiva ne opravičuje Habermasa ali njegovih sopodpisnikov, da niso ponovno obravnavali tega vprašanja, potem ko je postalo jasno, kako nesorazmeren je bil izraelski odziv v Gazi, je bil naraščajoči strah pred antisemitizmom šokanten. Še posebej za nekoga, kot je bil Habermas, glede na njegove spomine na nacizem.

Evropski projekt

Habermasovi javni komentarji v prvi polovici kariere so se osredotočali predvsem na dogajanja v njegovi rodni zvezni republiki, po revolucijah leta 1989 in združitvi Nemčije pa se je vse bolj posvečal projektu evropskega povezovanja. V zadnjih tridesetih letih življenja je bil prepoznan zlasti po iskrenem zavzemanju za Evropsko unijo. Čeprav je bil oster kritik EU v njeni sedanji obliki, se je neutrudno zavzemal, da se razvije v pravo postnacionalno demokracijo. Z javnimi posegi je skušal udejanjiti novo transnacionalno evropsko javnost, ki se mu je zdela nujna za legitimacijo bolj demokratične EU z večjimi pristojnosti. To je na primer razvidno iz besedila, ki ga je sopodpisal njegov nekdanji nasprotnik in kasnejši prijatelj Jacques Derrida, v njem pa sta nasprotovala ameriški invaziji na Irak leta 2003.

Čeprav Habermasa pogosto vidijo kot progresivnega neoliberalca, ki je sokriv za številne težave liberalizma na začetku 21. stoletja, se je med veliko recesijo in krizo evroobmočja, ki je sledila, dosledno zavzemal, da bi EU razširila svoje pristojnosti in se razvila v solidarno demokratično federacijo. Takšna bi politiki ne le omogočila, da »dohiti globalizirane trge«, ampak da to stori v »institucionalnih oblikah, ki ne nazadujejo pod pogoji legitimnosti za demokratično samoodločbo«. Njegove intervencije je vodilo »upanje, da neoliberalna agenda ne bo več sprejeta brez vprašanj«. Na žalost so bile Habermasove ideje tukaj – kot tudi v drugih primerih – prezrte, njegova pričakovanja pa neizpolnjena.

Ne glede na to, kaj si mislimo o Habermasovih vsebinskih stališčih, je nekaj jasno: ni apolitični, nezainteresirani teoretik, ki ga predstavljajo številni kritiki, predvsem na levici. Daleč od tega. Njegovo delo javnega intelektualca – pa tudi dejstvo, da si je kot angažirani kritični teoretik prizadeval uresničiti svoje filozofske ideje v praksi – nasprotno kaže, da je upravičen naslednik prve generacije kritične teorije, zlasti dela svojega mentorja Theodora Adorna, ki je bil eden najpomembnejših javnih glasov v zgodnji zvezni republiki.

Habermas je s svojimi posegi v javni prostor skušal uresničevati marksistični poziv, naj se filozofija ne ukvarja le z razlaganjem sveta, temveč naj ga tudi spreminja. S tega vidika je povsem primerno, da je Habermas umrl zjutraj 14. marca, prav na 143. obletnico smrti Karla Marxa, s katerim sta njegovo delo in zapuščina tako tesno povezana. Čeprav je Habermas s svojim nasprotovanjem revolucionarni politiki razočaral mnoge na levici, si je z zavezanostjo kantovskemu »radikalnemu reformizmu« še vedno prizadeval uresničiti številne cilje levice za okrepitev politike v odnosu do gospodarskih sil.

Habermas v svojih delih kot javni intelektualec nikoli ni izgubil zavezanosti demokraciji in ideji, da lahko le predstavi argumente, sodržavljanom pa prepusti komunikativno svobodo, da sami odločijo, kaj mislijo in kaj želijo storiti, četudi to pomeni, da bodo njihove odločitve pogosto v nasprotju z njegovimi. V tem je bilo njegovo delo javnega intelektualca vedno izraz njegove zavezanosti k ideji, da »demokracija temelji na prepričanju ljudi, da obstaja še nekaj prostora za skupno oblikovanje zahtevne prihodnosti«, kot je leta 2010 zapisal za New York Times.

Glede na aktualne razmere in lansko smrt njegove žene Ute Habermas-Wesselhoeft, s katero sta živela v simbiozi več kot 70 let, morda ni presenetljivo, da se Habermas v današnjem svetu ni več počutil doma. Ta svet postaja vse bolj »nedomač« – kar je dobesedni prevod nemške besede Unheimlichkeit, ki jo najdemo v opisu srhljivega obdobja, s katerim sem začel ta esej.

Nekateri bi lahko skušali videti Habermasovo smrt kot zadnji žebelj v krsti bolj razumnega, demokratičnega in komunikativno vodenega sveta, ki ga je predstavil v svojem teoretičnem delu in za katerega se je boril v javnih nastopih. Tak fatalizem pa se lahko hitro spremeni v samouresničujočo se prerokbo. Namesto da bi se sprijaznili z vrnitvijo fašizma in zatonom demokracije, menim, da današnji geopolitično nemirni in razpadajoči svet potrebuje Habermasa bolj kot kdaj prej.

Peter J. Verovšek uči teorijo in zgodovino evropske integracije na Univerzi v Groningenu na Nizozemskem. Je avtor knjige Jürgen Habermas: Public Intellectual and Engaged Critical Theorist, ki je letos izšla pri založbi Columbia University Press.