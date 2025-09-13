Friderik Hrast, 1928–2025: Slovo zadnjega partizanskega tiskarja

Spoznal sem ga lani jeseni. Prijatelj Miklavž, ki se na zadeve res spozna, je pred tem nekje objavil, da je Friderik Hrast zadnji še živi partizanski tiskar. Partizanski tiskar je zadnja povezava sodobnosti z medvojnim partizanskim tiskom. Poiskal sem ga.

Ko sva klepetala na njegovem domu, je na mizo zložil 80 ali več let stare tiskovine. Časopise. Osmrtnico, ki je sporočila, da je umrl partizanski poveljnik Franc Rozman - Stane. Odlok o razglasitvi 8. februarja za slovenski kulturni praznik, pod katerega se je 1. februarja 1945 podpisal Josip Vidmar. Pa partizanske plakate, letake. Časopis, natisnjen v nemščini, namenjen antifašistom na avstrijskem Koroškem. Novice, glasilo Osvobodilne fronte za Dolenjsko in Notranjsko. Slovenskega poročevalca in Našo vojsko.

Friderik Hrast je pri tisku teh časopisov in drugih tiskovin sodeloval skorajda kot otrok. Le da v letih druge svetovne vojne ni bilo časa za otroštvo. Oče je bil v internaciji, brat je bil v internaciji, sestra je bila v internaciji.

Friderik Hrast je razumel, da je naslednji, ki ga bodo okupatorji poslali v internacijo. In je šel, v partizane. Star je bil 15 let in nekaj tednov. Napotili so ga v centralno tehniko. Takrat niti ni vedel, kaj naj bi bila centralna tehnika. Ko so ga kurirji pripeljali v Kočevski rog, je razumel, da bo tiskar.

Tiskarna se je imenovala Partizanska 15.

Ko sem Friderika Hrasta spoznal, se je približevala 80. obletnica konca druge svetovne vojne. 80. obletnica osvoboditve. Menila sva se tudi o tem, kako bi bilo, če bi nastopil na dogodku, ki bi obeležil obletnico konca druge svetovne vojne. Strinjal se je, a je bil hkrati v dvomih. Kako bo 9. maja 2025 z zdravjem? Našla sva rešitev. V dneh, ko se bo dobro počutil, bo prišel do Dela, do našega studia. In bova govorila o tistih junaških letih.

Ko se je bližal praznik osvoboditve, ga je zdravje zapustilo. In ravno v tistih dneh je dobil vabilo predsednice republike, naj se udeleži sprejema za zadnje še žive partizane. Vabila je bil vesel. A hkrati je bil žalosten.

Ko je prišel, je bil slovesno oblečen. Bela srajca, suknjič, metuljček okrog vratu. Pač, po upokojitvi je bil Friderik Hrast umetnik, slikar. Ker je slabo slišal, sem mu vprašanja napisal na papir. Odgovarjal je s ponosom. Medvojni tiskarski podvigi so bili velika reč. Začel je kot pomočnik pri tiskanju partizanskega denarja. Zadolžen je bil, da je s posebno napravico oštevilčil vsak bankovec posebej.

Potem je v tiskarni Partizanska 15 tiskal vse mogoče reči.

Hrast je do zadnjega upal, da se mu bo zdravje izboljšalo in bo lahko šel k predsednici. A ni šlo. Pogovor, ki sva ga posnela, pa je šel na svetovni splet. Zadnji partizanski tiskar je naslednjim generacijam pripovedoval, kako je bilo, ko so v Kočevskem rogu in Beli krajini tiskali časopise.

Kako je bilo s temi časopisi? So bili eksotika? Poročevalski eksperiment, natisnjen v nekaj izvodih? Brskal sem po knjigah zgodovinarja Jožeta Kralla, ki je raziskoval partizanski tisk. Partizanski tiskarji so bili pedantni ljudje z urejenim knjigovodstvom. Sleherna tiskarna – in bilo jih je veliko – je zabeležila, koliko časopisnih izvodov so natisnili. Sešteval sem. Partizanske tiskarne so med drugo svetovno vojno natisnile okrog osem milijonov časopisnih izvodov. Poročevalca in Ljudsko pravico, Partizanski dnevnik in Našo vojsko. Pa Mladino in Novice in Pavliho ...

Novinarji so vse to napisali. Kurirska služba je članke prinesla do ilegalnih tiskarn. Mojstri so članke pripravili za tisk, tiskarji so natisnili, intendanti so nekako priskrbeli papir. Potem so kurirji natisnjene izvode odnesli do ljudi.

Partizanskih novinarjev ni več. Najbrž je med živimi še kak kurir. Friderik Hrast, zadnji partizanski tiskar, se je poslovil. Zdi se, da se je nit med sodobnimi javnimi občili in partizanskim obdobjem pretrgala. Poslednji odhajajo.

A ni tako. Nit je ostala. Ta nit je natisnjena. In je bolj trajna od človekovega spomina.