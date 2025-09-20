Meta Vouk in Eva Hartmann: Smo koroški Slovenci, naša zgodovina je antifašizem

V nadaljevanju preberite:

Situacija na Koroškem je za slovensko manjšino žalostna, a optimizem vzbuja mlada generacija, aktivno jedro so zveze študentskih organizacij. Kritizirajo in protestirajo, imajo kristalno jasna stališča do političnih razmer in krivic. Eva Hartmann in Meta Vouk sta koroški Slovenki, mladi, močni ženski. Prva se posveča spominski kulturi, druga goji odpor. Hči odvetnika Rudija Vouka ve – vse, kar si je manjšina kdaj izborila, si je izborila na podlagi sedmega člena.

Eva Hartmann: Pri Peršmanu je šlo za zastraševanje in kriminalizacijo mladih, ki se angažirajo za antifašistično izobraževanje.

Meta Vouk: Že sedemdeset let nimamo manjšinskih pravic. Želimo si, da bi Slovenija bolj pritisnila na Avstrijo. Zdaj je pravi trenutek.