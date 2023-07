Smo na poti, ko bo javno zdravstvo le za revne in za težke primere

V nadaljevanju preberite:

Splošno bolnišnico Celje, tretjo največjo v državi, pretresajo odhodi zdravnikov. Nekateri glavni razlog za to vidijo v slabih odnosih, direktorju Draganu Kovačiću očitajo samovoljo in nepripravljenost na pogovor. Kovačić pa uperja prst v sistem, ki omogoča, da zasebniki za javni denar tekmujejo pod boljšimi pogoji kot javni zavodi. »Radiologi niso zlobci, ampak izkoriščajo situacijo. Dejansko jih je premalo, potrebe v populaciji so neskončne, in če se ne bo to rešilo na sistemski ravni, da bi izenačili pogoje, ki jih ponujata javni in zasebni sektor, se bo to nadaljevalo,« pravi Kovačić.

Ali takega sistema ne ustvarjajo zdravniki sami v trenutku, ko gredo delat k zasebniku, in kdo bi to moral presekati, pa Kovačić odgovarja: »Politika. Minister. Smo na svoji zemlji gospodarji ali nismo? So gospodarji lobiji, imamo ukradeno državo, ali imamo politike, ki vladajo? Politiki so izvoljeni, da javni denar, ki ga zberemo, najbolj smiselno in smotrno razporejajo. Če je javni denar zbran za to, da bo varoval javno zdravje, zdravje vse populacije, ga skladno s tem tudi razporejajmo. Zasebna iniciativa naj za ta javni denar tekmuje pod istimi pogoji kot javna. Če bi lahko vsi sklepali pogodbe z espeji, bi se javno zdravstvo takoj stabiliziralo. Naenkrat bi interes zdravnikov za prehajanje med ustanovami upadel, nobenih soglasij ne bi bilo treba. Vsi zdravniki, kar jih poznam, bi raje delali doma kot čez cesto.«