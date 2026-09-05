Smo suvereni, hlapci ali zgolj nepremišljeni?

Javno izrečene besede in zapisane izjave so v politiki, tudi zunanji, vedno pomembne, saj napovedujejo ali celo vodijo v konkretna dejanja. Če so te izjave nepremišljene, lahko škodijo interesom ljudi in državljanov. Še več, lahko škodijo nacionalnim interesom države. Od politikov državljani upravičeno pričakujemo, da bodo delali v našo dobrobit in v interesu države. Kam torej v tem kontekstu umestiti nedavno slovensko blokado skupne izjave EU, s katero bi države članice obsodile najnovejše načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem ozemlju Zahodnega brega Palestine? Najprej velja opozoriti na vrstni red zunanjepolitičnega delovanja, ki je obrnjen na glavo: doslej je veljalo, da se neko dejanje (z izjavo) napove in potem udejanji. Zdaj smo očitno priča novi zunanjepolitični praksi: ...