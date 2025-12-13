Smrt očeta mesta spužve – mesta, ki zadržuje vodo

Tragično je umrl profesor Kongjian Yu, ki je zaznamoval sodobno krajinsko arhitekturo s konceptom mesta spužve za obvladovanje podnebnih sprememb.

Prof. dr. Kongjian Yu med ogledom izvedene sanacije območja opuščene ladjedelnice v Zhonshanu. Tudi v tem zgodnjem projektu je dr. Yu veliko pozornosti posvetil vodi. Območja, zasajena z lotosom, se polnijo in praznijo z rečno vodo, na katero vpliva bibavica bližnjega morja. Med plimo poti niso prehodne, podoba parka se vsak dan spreminja. FOTO: Davorin Gazvoda

Med pristajanjem manjšega letala v brazilski državi Mato Grosso do Sul se je 23. septembra letos smrtno ponesrečil dr. Kongjian Yu, krajinski arhitekt, profesor krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja na pekinški univerzi in oče mesta spužve, kot so ga mediji imenovali v zadnjih nekaj letih. Profesor Kongjian Yu je v Braziliji snemal dokumentarni film o pomenu mokrišč v obdobju podnebnih sprememb, ko postajajo epizode z ekstremnimi padavinami vse pogostejše. Manjšemu letalu ni uspel pristanek na travniku. Na spletu smo lahko prebrali številne odzive na njegovo smrt. Zapisali so, da je umrl resnično velik krajinski arhitekt. Pisci poudarjajo njegov prispevek k sodobnemu urbanizmu, zlasti njegovo prizadevanje za okoljsko sprejemljivejšo graditev in urejanje mest. Doktor ...