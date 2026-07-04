So se pri KPK zatresle hlače?

Že na podlagi splošno znanih dejstev je očitno, da med Janezom Janšo in Francijem Matozom ni šlo zgolj za »poslovni odnos« med odvetnikom in stranko.
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Povsem drugačna situacija nastane, ko en partner v tem odnosu, tisti, ki primerja sodnike z mafijo in pravosodje preimenuje v krivosodje, postane predsednik vlade, drugi, njegov dotedanji odvetnik, pa prevzame ministrstvo, pristojno za policijo. FOTO: Brane Piano
Kot nekdanjemu prvemu predstojniku specializiranega protikorupcijskega organa – vladnega urada za preprečevanje korupcije, predhodnika današnje komisije za preprečevanje korupcije (KPK), pa tudi kot državljanu, ki mu ni vseeno, v kakšni državi živimo danes in v kakšni bomo živeli v prihodnje, se mi zdi nujno, da se odzovem na pred kratkim objavljeno uradno stališče KPK o odsotnosti nasprotja interesov v primeru predsednika vlade Janeza Janše, ki je poslancem državnega zbora, katerih večino je imel zagotovljeno, v imenovanje na položaj ministra za notranje zadeve predlagal odvetnika Francija Matoza.
KPK, na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pristojni organ za ugotavljanje nasprotja interesov, je javnosti o tem primeru sporočila naslednje: »Ker pa ima v skladu z ...
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