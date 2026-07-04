So se pri KPK zatresle hlače?

Že na podlagi splošno znanih dejstev je očitno, da med Janezom Janšo in Francijem Matozom ni šlo zgolj za »poslovni odnos« med odvetnikom in stranko.

Povsem drugačna situacija nastane, ko en partner v tem odnosu, tisti, ki primerja sodnike z mafijo in pravosodje preimenuje v krivosodje, postane predsednik vlade, drugi, njegov dotedanji odvetnik, pa prevzame ministrstvo, pristojno za policijo. FOTO: Brane Piano

Kot nekdanjemu prvemu predstojniku specializiranega protikorupcijskega organa – vladnega urada za preprečevanje korupcije, predhodnika današnje komisije za preprečevanje korupcije (KPK), pa tudi kot državljanu, ki mu ni vseeno, v kakšni državi živimo danes in v kakšni bomo živeli v prihodnje, se mi zdi nujno, da se odzovem na pred kratkim objavljeno uradno stališče KPK o odsotnosti nasprotja interesov v primeru predsednika vlade Janeza Janše, ki je poslancem državnega zbora, katerih večino je imel zagotovljeno, v imenovanje na položaj ministra za notranje zadeve predlagal odvetnika Francija Matoza. KPK, na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pristojni organ za ugotavljanje nasprotja interesov, je javnosti o tem primeru sporočila naslednje: »Ker pa ima v skladu z ...