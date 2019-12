FOTO:Sobotna priloga: Tišina v času hrupa, sobotno branje v času zime

Od severnega do južnega tečaja

Kaj pa človekove pravice?

V noči s sobote na nedeljo, točno ob 4.19, se začne zima. Letošnji 22. december je tisti datum v letu, ko je noč najdaljša in dan najkrajši. Tak čas je kot nalašč za branje. Sobotna priloga tokrat prinaša naslednje teme:je dosegel tri skrajne točke, severni in južni pol in vrh Mount Everesta, in se plazil po kanalizaciji New Yorka. Hkrati je eden največjih založnikov na Norveškem, avtor sedmih knjig (dve, Tišina v času hrupa in Hoja, korak za korakom, sta prevedeni tudi v slovenščino), pravnik, filozof, tudi model za Swatch, predvsem pa človek, ki iz izkušnje tišine lahko govori o tišini tako kot nihče na svetu. O tem, kako zveni tišina, kako je, ko zreš severnemu medvedu iz oči v oči, se je z njim pogovarjalaMadžarski pisatelj, avtor uspešnice Beli kralj, je v pogovoru zgovoril o svoji mladosti v Romuniji za časa diktatorja Ceaușesca in o tem, kakšen je bil okus jodovih tablet po jedrski nesreči v Černobilu. Pa tudi o slavnem nogometnem vratarju Steaui iz Bukarešte, ki so mu odsvetovali, da bi se metal za žogo, ker je obstajala velika nevarnost, da je trava radioaktivna. Halo!? Kakšen vratar pa si, če se ne mečeš po travi!?Francija je konservativna revolucionarna država, je v pogovoru zpovedal francoski politolog, zelo znan tudi v Sloveniji,. Zanimalo nas je, kaj se dogaja v Franciji, ki jo pretresajo stavke zaradi pokojninske reforme, ali je Emmanuel Macron dober predsednik in kaj je z njegovo vizijo Evrope.O tem, kakšna je slovenska zunanja politika, piše v uvodniku. Je ni, ampak je samo hrup, ugotavlja.pa je v kolumni vzel pod drobnogled britanske volitve in brexit.Brez človekovih pravic ni Evrope in človekovih pravic ni nikoli dovolj, je ob 20-letnici institucije komisarja za človekove pravice zapisal. Malo je novinarjev, ki so se imeli priložnost pogovarjati z vsemi štirimi dozdajšnjimi komisarji – in Soban je eden izmed njih.pa je v portret »ujel« nekdanjega pakistanskega predsednika Perveza Mušarafa, ki je zaslovel zlasti po teptanju človekovih pravic. Sodišče v Pakistanu ga je namreč obsodilo na smrt, in to v njegovi odsotnosti, saj zdaj živi v Dubaju.se je v Zürichu srečal s fizikom in psihoanalitikom, ki je v ženevskem Cernu glavni direktor za inovacije.pa se je pogovarja s, ki med arheološkim potapljanjem v preteklost odkriva fascinantne tehnološke iznajdbe. Vsak nov medij bo postal star in vsak star medij je bil nekoč nov, je med drugim povedal.Kako se spreminja svet – na bolje ali na slabše? Zdi se, da drži zadnje. Kot da se je čas nedolžnosti prijazno priklonil in odšel, v Pomislekih pišeO zelo nenavadnem hotelu, kjer se zgodijo najbolj neverjetne reči, pa piše. Gre za predstavo Hotel, s katero bo v Cankarjevem domu konec decembra gostoval kanadski cirkus Éloize.