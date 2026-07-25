Socialna država ni ovira za rast, je njen glavni motor prihodnosti

Evropske države se spoprijemajo z vprašanjem, koliko »socialne države« si še lahko privoščijo brez ogrožanja gospodarske rasti. Dobri stari časi so mimo, dileme so se zaostrile. Družbe tonejo v vse globljo krizo, nekaj bodo gotovo morale storiti. Nemška vlada je napovedala skrčenje javnega solidarnostnega pokojninskega sistema in preusmeritev ljudi k individualnim varčevanjem pri zasebnih finančnih firmah. Takoj zatem je uzakonila še zmanjšanje pravic iz javnega zdravstvenega zavarovanja. Solidarnostni mehanizmi »socialne države« so za nemško vlado in njene vizije poganjanja gospodarske rasti očitno že predragi, prevelik luksuz. V številnih državah Zahoda si takšnih rezov v blaginjo že ne morejo več privoščiti, v Nemčiji pa še vedno mislijo, da si lahko. Verjetno to niso zadnji rezi v ...