Sodnica, ki nekaj dela prav - preganjajo jo Američani in Rusi

Izraelsko nasilje na Zahodnem bregu – ob vsakodnevnem pobijanju v Gazi – je tako vseobsežno, da je težko slediti vsem zločinom, ki jih trpi palestinsko prebivalstvo. Kdor ima vsaj kanček empatije in pameti, ob vseh posnetkih in fotografijah hitro dojame, da ničesar od tega ni mogoče upravičiti s sklicevanjem na 7. oktober. Ker gre za zločine proti človeštvu, ki jih orkestrira vrh izraelske politike in imajo samo en cilj – preganjanje palestinskega prebivalstva in širjenje izraelskih nezakonitih naselbin. Središča moči v ZDA in Izraelu vedo, da vsega ne morejo skriti, četudi nadzirajo družbena omrežja in algoritme, ki potiskajo v ospredje sionistično propagando in prekrivajo palestinsko trpljenje. Zato so se znova spravili na tiste, ki opozarjajo, da je takšno ravnanje nezakonito. Na ...