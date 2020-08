Sodnik, ki je dal glas žrtvam

Takšnega sodnega procesa, kot je od ponedeljka do četrtka potekal na visokem sodišču v Christchurchu, še ni bilo. Namesto zasliševanja številnih prič obrambe in tožilstva, prekinjanj, ugovorov, tožilskih in odvetniških bravur ter obratov je bil tako rekoč celoten sodni proces proti teroristu, rasistu in množičnemu morilcu Brentonu Tarrantu, ki je 15. marca lani v strelskem pohodu po dveh mošejah v Christchurchu ubil 51 in ranil 40 ljudi, namenjen pričevanjem preživelih in svojcev žrtev terorističnega napada, ki je globoko pretresel in travmatiziral novozelandsko družbo.Da bo sojenje 29-letnemu avstralskemu državljanu, ki ...