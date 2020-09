FOTO:Sodobna hladna vojna bo spremenila svet in internet

Pozno popoldan pred nekaj tedni je zacingljala elektronska pošta z vznemirljivim vprašanjem: »Ali lahko kaj naredimo? Ameriška administracija pripravlja temeljite spremembe v delovanju interneta.« Pisali so mi kolegi in prijatelji iz Združenja internet (Internet Society), mednarodnega združenja internetnih pionirjev, promotorjev in podpornikov interneta s članstvom iz 140 držav.Združenje deluje s sloganom Internet je za vsakogar, kar pomeni, da njegovi člani skrbijo za širitev in uveljavitev internetnega načina delovanja v svetovnih podatkovnih omrežjih. Raziskovalci in akademiki, ki so do leta 1992 razvijali internet v ...