Šola v mejah zdravega razuma

Ena od posledic pandemije novega koronavirusa je namreč bila tudi zaprtje šol in, kjer je bilo mogoče, izvajanje izobraževanja na daljavo. Po podatkih ZN in Unesca je do konca aprila svoje šole zaprlo 191 držav in s tem je ostalo brez pouka približno 1,5 milijarde šolarjev.Večina od 191 držav, ki so zaradi epidemije zaprle šole, je poskušala šolski pouk vsaj do neke mere nadomestiti z uvedbo izobraževanja na daljavo, ki temelji na uporabi interneta in lastnih računalnikov. Toda več kot polovica od teh otrok, ki niso več mogli v šolo, ni imelo doma računalnika, le nekoliko manj pa jih ni imelo dostopa do interneta. V ...