Šola za vrednote

Ko sem opazovala veliko solidarnost ob poplavah, se mi je na trenutke zdelo, da smo se vrnili v čas socializma. Veliko je bilo govora, kako potrebujemo skupnostno reševanje problemov, kako se mora angažirati država, kako pomembna je solidarnost, in spet se je začelo razpravljati o samoprispevku.

Če se v času krize ljudje hitro organizirajo in si pomagajo, pa je problem ohranjanja občutka za solidarnost v času, ko ni velikih katastrof. Mnoge družbe se danes ukvarjajo z vprašanjem, kako vzpodbujati ljudi k sodelovanju in kako vplivati na to, da bi bili bolj tolerantni drug do drugega, manj izključujoči do tistih, s katerimi ne delijo prepričanja, in da bi še posebej na spletu bolj spoštljivo komunicirali.