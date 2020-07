Šola za vse

Četudi je šolstvo prispevalo k spodbujanju enakopravnosti, še danes ni orodje temeljne in enovite družbene mobilnosti. Bogatejši in bolj izobraženi starši imajo več možnosti in načinov, da podprejo svoje otroke v šoli, se izognejo tveganju razočaranj oziroma šolskih neuspehov, zaradi katerih otroci potem nehajo vlagati čas in energijo v to, da bi se jim izognili. Drugim se pogosto dogaja prav nasprotno. Šole je konec! To se letos ni zgodilo enkrat, temveč kar dvakrat. In vendar, šele zdaj se tega veselimo. Zdaj se začenja razvlečeni čas, dnevi trajajo celo večnost, tečejo v prisluškovanju, kako brenčijo gorski ...