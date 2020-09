FOTO:Solo kot način deljenja posameznikove samote

Carolyn Carlson je leta 2006 kot prva koreografinja prejela zlatega leva Beneškega bienala. Njena plesna skupina bo 6. oktobra ob 19.30 odprla abonma Veličastnih 7 sezone 2020/2021 v Cankarjevem domu.Sedeminsedemdesetletna Kalifornijčanka se v prvi vrsti opredeljuje kot nomadka. Je neumorna popotnica, po svetu jo vodi želja po razvijanju in razdajanju svoje avtorske poetike: od Sanfranciškega zaliva do Univerze v Utahu, od skupine Alwina Nikolaïsa v New Yorku do plesnega ansambla Anne Béranger v Franciji, od Baleta pariške opere do beneškega Teatrodanza La Fenice, od Théâtra de la Ville v Parizu do Helsinkov, od Balleta Cullberg ...