Sonce vzhaja na vzhodu. In Aziji je vse manj mar, kje zahaja

Vladimir Putin je čakal Narendro Modija v hodniku kongresnega centra Meijiang v Tianjinu in ga povedel do limuzine, ki je bila parkirana na koncu rdeče preproge. Aurus senat je bil zloščen do visokega sijaja in pripravljen na še eno poglavje limuzinske diplomacije, ki je ruskemu predsedniku posebej pri srcu. Zasedanje voditeljev držav in vlad članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) se je pravkar končalo in na vrsti so bila dvostranska srečanja. Rusko-indijska so seveda zbujala veliko pozornost.

Prijateljstvo med Putinom in Modijem ni nastalo v Tianjinu. Rusija in Indija sta že od nekdaj povezani s posebnimi odnosi, kar zadeva podobne poglede na preteklost in bližino v viziji prihodnosti, ki jo obilno dopolnjuje vzajemna korist, utelešena v nafti in orožju. Ko sta nato oba državnika izstopila iz aurusa in z roko v roki korakala proti dvorani, pripravljeni za njun uradni pogovor, se je sam po sebi ponujal kitajski rek, ki pravi: »Slika pove več kot tisoč besed.« In ko se jima je nekoliko pozneje v prostranem hodniku, kjer so se udeleženci vrhunskega srečanja zbrali zaradi tradicionalnega »družinskega« fotografiranja, pridružil še kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping, je ta slika govorila o sodobnem trojstvu sile, surovin in ambicij, stkanim iz globoke različnosti ureditev Rusije, Indije in Kitajske, ki pa jih povezujejo skupni pogledi na svet v 21. stoletju.