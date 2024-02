Sonet o umetni inteligenci

V nadaljevanju preberite:

Aprila 1845 je France Prešeren v Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil pesem Od železne ceste, v kateri je izpostavil pričakovanje gradnje železnice med Celjem in Ljubljano, ki so jo tisti čas začenjali graditi. Pesnik ni dočakal, da bi »iz Ljubljane v druge mesta, kakor tiček« poletel, saj je prva lokomotiva v Ljubljano prisopihala pol leta po njegovi smrti. A njegova pesem kaže, kako je bila železnica takrat eden od vrhuncev tehnologije in je močno spremenila svet, parni stroj pa je nasploh postal simbol prve industrijske revolucije.

Avtomatizacija, digitalizacija, internet stvari, računalništvo v oblaku in umetna inteligenca so parni stroj četrte industrijske revolucije. Ti tehnološki trendi niso novi. A z generativno umetno inteligenco, ki je sposobna sama ustvarjati vsebino, ta tehnologija prinaša nepredstavljive priložnosti. In nevarnosti.

Slabih 179 let od takrat, ko je Prešeren objavil pesem Od železne ceste, generativna umetna inteligenca chatgpt zna napisati spodoben sonet o vplivu umetne inteligence na gospodarstvo.