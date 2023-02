Spletni primerjalnik študijskih programov

V nadaljevanju preberite:

Večina nas pri nakupu telefona, računalnika, kolesa, sušilnika las in še marsikaterega drugega izdelka ali storitve rutinsko uporablja enostavne spletne primerjalnike z lahko dostopnimi povezavami do dodatnih informacij. Če smo take podpore pri odločanju navajeni ob nakupu dokaj trivialnih stvari, zakaj podobne ne pričakujemo ali celo zahtevamo ob sprejemanju življenjskih odločitev? Recimo pri izbiri študija.