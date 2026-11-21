Spolno nasilje v vojnih konfliktih je eden od najhujših dokumentiranih napadov na človekovo dostojanstvo. Pojavlja se vedno znova, z vsakim konfliktom, in traja tudi še, ko je vojne konec. Lani je bilo po podatkih Združenih narodov skoraj deset tisoč deklet in žensk žrtev spolnega nasilja – dvakrat več kot leto pred tem. Posilstva, spolno suženjstvo in ugrabitve so kot vojno orožje uporabili v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Evropi in na Karibih.

Gre za potrjene primere; strokovnjaki pa opozarjajo, da je število žrtev še precej višje. Spolno nasilje vključuje posilstva, skupinska posilstva, spolno suženjstvo, prisilne poroke, trgovino z ljudmi in spolno mučenje v zaporu. Žrtve, med katerimi so v veliki večini dekleta in ženske, vendar pa – predvsem v zaporih – spolno mučijo tudi moške, še posebej pripadnike skupnosti LGBT, s tem ustrahujejo; pa ne le njih, temveč tudi njihove družinske člane.