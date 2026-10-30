Spomenik odsotnemu junaku slovenske osamosvojitve

Nekaj minut po polnoči, ko je trajekt Venus, registriran v Valletti na Malti, zapustil Luko Koper, je Boris Žnidarič postrojenim slovenskim policistom, vojakom in drugim prisotnim povedal, da je pravkar poročal obema ministroma. Torej Igorju Bavčarju in Janezu Janši. »Nalogo smo opravili častno, dostojno in zelo profesionalno,« je povedal sredi noči. Trajekt Venus je plul proti jugu Jadrana, na njem je bilo več sto pripadnikov jugoslovanske vojske in množica vozil. Če bi v tistih dneh komu popustili živci, bi lahko šle reči zelo narobe. A tudi 21. oktobra 1991, ko je v slovensko morje nenapovedano priplula fregata jugoslovanske vojne mornarice, poimenovana – zgodovinska ironija – Koper, je Žnidarič ohranil mirne živce. Vedel je sicer, da imajo slovenske pomorske sile na voljo le nekaj ...