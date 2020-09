Sporočila neodprte kuverte

V popolni negotovosti sodobnega sveta, pri odprtih postavkah načete civilizacije, imata vladna predsednika Johnson in Janša nekaj skupnega. Ne razumeta prvega zakona odprtih lukenj, ki pravi: Če si se znašel v luknji, nehaj kopati. Tako eden kot drugi sta spodletela v seriji kršitev dane besede in taka dejanja se ne morejo končati drugače kakor v kršitvi načela vladavine prava. Za to, da bi lahko podkrepili to, o čemer govorimo, je poskrbel slovenski notranji (ne)minister Aleš Hojs, kateremu premier Janša dolge tedne ni odprl zapečatene kuverte z odstopno izjavo. Potem mu je neodprto vrnil in javnosti sporočil, da ni pomembno, ...