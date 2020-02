Sporočila praznega prostora

Ko je ena vlada v odstopu, hkrati pa še ni druge, lahko v nekem zamejenem smislu govorimo o izpraznjenem političnem prostoru. Marjan Šarec kakor da razume govorico praznega prostora, temu sledi tudi njegova namera, naj v tej praznini na volitvah odloči ljudstvo. Anketa, ki jo je objavilo Delo, kaže, da enako misli tudi več kot šestdeset odstotkov vprašanih Slovencev. Od tod naprej delujejo iluzije, tudi sebični interesi. Slišati je in bo vse mogoče, toda slišali ne boste ničesar, kar se je o prihodnosti slovenske države slišalo 1991. Kdor to ve, in mu je v tem prostoru mar za pametno politiko, bo premišljeval, ali ni prišel ...