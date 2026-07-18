Sporočila s periferije

V času, ko politično retoriko v Evropi narekujejo desnica in nacionalizmi, prihaja kaka lepa zgodba s periferije. Recimo iz Albanije, kjer se je zaradi zaščite edinega morskega narodnega parka v državi spontano mobilizirala civilna družba. Ali iz Madžarske, kjer nova vlada po poldrugem desetletju avtoritarizma ponovno vzpostavlja pravno državo.

V Albaniji gledamo zanimiv fenomen, državljanski aktivizem, kot ga ni bilo od konca komunizma. Javnost demonstrativno zavrača projekt luksuznega letovišča družine Trump, načrtovan na zaščitenem območju polotoka Zvërnec, kjer gnezdijo flamingi. Dobre novice prihajajo tudi iz Budimpešte, kjer se je dva meseca po nastopu vlade Pétra Magyarja Madžarska ponovno pridružila evropskemu javnemu tožilstvu.