Podkast Svet v skodelici čaja je tokrat nastal kar na letališču v Hong Kongu, saj je nedaleč stran v Shenzhenu potekalo srečanje treh velikih. Xi Jinping je namreč gostil Donalda Trumpa in Vladimirja Putina.

»Gre za zgodovinski dogodek, saj se voditelji teh treh velesil še nikoli niso srečali skupaj. Glede na trenutne razmere – z dvema vojnama, ki segata v skoraj vsak kotiček našega planeta – je ključno, da je do tega srečanja prišlo, četudi le zato, da bi odprli vprašanja, kot so popolna denuklearizacija, mir v Ukrajini ali morebiten konec vojne v Iranu,« je bila prva ocena Zorane Baković, ki se je vrnila na Kitajsko po skoraj desetih letih.

Skrbno je prebirala kitajska časopise, spremljala kitajske televizijske postaje, prav tako se je pogovarjala z več kitajskimi viri. »Kitajski mediji poudarjajo, da gre srečanje za mir. In da je Xi Jinping sporočil svetu: 'Kitajska je sila miru in je edina sposobna organizirati tako pomembno tristransko srečanje.'«

Zorana Baković: Gre za zgodovinski dogodek, saj se voditelji teh treh velesil še nikoli niso srečali skupaj. FOTO: zajem zaslona

Kitajsko vodstvo ob tem zavrača, da gre za novo jaltsko konferenco iz leta 1945. »Ne, za Kitajsko to ni Jalta 2, temveč Shenzhen 1. Na Kitajskem so prepričani, da je bila velika zgodovinska napaka, da niso bili povabljeni na Jalto, zato sedaj stvari popravljajo kar sami.«

Mnogi so opazili pomembno razlika, kako je Xi Jinping sprejel oba kolega. Donalda Trumpa je sprejel osebno, ko je ameriški predsednik stopil iz svojega Air Force 1, drugače pa je ravnal z Vladimirjem Putina, ki ga je pričal Xijev sodelavec Cai Qi.

Vladimir Putin, Xi Jinping in Donald Trump. FOTO: Vyacheslav Prokofyev/Reuters

»Trumpu je izkazal posebno čast, saj Xi Jinping do zdaj ni še nikogar pričakal na letališču. To je storil zato, ker je septembra tudi Trumo pričakal Xi Jinpinga pred letalom, ko je ZDA obiskal kitajski predsednik. Gre za jasno sporočilo, da se bo Kitajska obnašala po načelu vzajemnosti: če Amerika obravnava Kitajsko kot enakopravno sogovornico in partnerico, bo Kitajska odgovorila na enak način.«

Zorana Baković pa v podkastu med drugim še razlaga, da je velika zmage Kitajske tudi to, da je srečanje pripravila ravno v Shenzhenu. »To je dom prav tistih podjetij, ki so tarča ameriških sankcij – Huawei, Tencent, ZTE, pa tudi BYD, ki sicer ni pod sankcijami, a se na ameriškem trgu sooča z blokado. Shenzhen je poslal jasno sporočilo: uvedete lahko toliko sankcij kolikor želite, toda nič nas ne more ustaviti.«