Pravna asistenca ni luksuz, ampak pogoj za normalen šport

Slovenski šport se rad pohvali z uspehi, manj pa z dejstvom, da preveč zanemarja pravno varnost svojih akterjev. Šport ni več zgolj igra, temveč kompleksna industrija, kjer brez ustrezne pravne podpore ni mogoče govoriti o zdravem razvoju in dolgoročnem uspehu. O tem smo se pogovarjali z Blažem Tomažinom Bolcarjem, predsednikom Društva športnih odvetnikov Slovenije.

Kako je pravna asistenca oziroma pomoč prepoznana in uveljavljena v slovenskem športu? To področje je še v povojih, v Sloveniji se nas malo ukvarja s športnim pravom, sploh na dnevni ravni. Športno pravo še ni širše prepoznano, na splošno klubi in športniki ne vedo, da obstaja, odgovarja sogovornik.