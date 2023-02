Spoštljivi moramo biti tudi takrat, ko se ne strinjamo

V nadaljevanju preberite:

Miro Smrekar je dolgoletni strokovnjak za kadre. Dvajset let je vodil Adecco in zgradil takrat največjo zaposlitveno agencijo v regiji. Je otrok ekonomskih migrantov iz Švice, ki so si nazadnje življenje ustvarili v domovini, v Beli krajini, v Rožnem Dolu. »Starši so se po letih dela na tujem vrnili domov, ker imajo tako kot mnogi drugi izseljenci radi svoje korenine.«

Po študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je v prestolnici vse do danes na »začasnem delu«. Letos je od predhodnika Jožeta Smoleta, ki je odšel v pokoj, prevzel operativno vodenje Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) v funkciji generalnega sekretarja.

Kaj bo na prednostni lestvici vaše agende?

Zakon o minimalni plači, inflacija, cene energentov so pomembne teme, ampak mi moramo v izhodišču kot družba najprej poskrbeti, kako bo slovenska ekonomija preživela naslednjih dvajset let, ko se bodo zgodili družbeni megatrendi. Oblike dela bodo drugačne, navade potrošnikov se drastično spreminjajo, kar vpliva na celo paleto panog, tudi veliko drugih stvari se v svetu pospešeno spreminja.

Želim soustvarjati delovno okolje, ki je družbeno konstruktivno in usmerjeno v ustvarjanje dodane vrednosti. S svetovanjem, osveščanjem in odpiranjem tem bomo proaktivni navznoter proti članom – delodajalci moramo biti sposobni izboljševati stanje neodvisno od zunanjega okolja, ker je vsak lahko vedno boljši. Veliko faktorjev pa je povezanih z okoljem, v katerem delujemo, torej z reformami, zakoni, pravilniki … V tem delu si ne želimo le reagirati, ampak biti zraven že pri izhodiščih. To, da se mučimo z amandmaji, lobiranjem in iskanjem zadnjih proceduralnih korakov, da uresničimo vsaj del svojih interesov, mi ni blizu. Sem zagovornik kompromisov, zavedam se, da se je treba prilagoditi vsem socialnim partnerjem. V resnici imamo z njimi vsi enake cilje, le pot, kako bi prišli do tja, je druga. Treba je imeti tudi dolgoročno vizijo, ker podjetništvo ni šprint, ampak tek na dolge proge. Naj ob tej priložnosti čestitam slovenskim podjetjem, ker so v zadnjih tridesetih letih naredila zelo velik posel in uspešno dvignila in ustvarjala dodano vrednost ter se prilagajala novim situacijam. S podjetnostjo in delavnostjo se daleč pride.