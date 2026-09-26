Sprehod po Richmondu Virginie Woolf

Virginia in Leonard Woolf sta v Richmondu preživela prvo svetovno vojno in tam ustanovila založbo Hogarth Press, ki je postala eden od inkubatorjev modernizma.
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Ludovic Woolf, prapranečak Virginie Woolf, na klopi poleg bronastega kipa Virginie, ki so ga postavili v Richmondu leta 2022. FOTO: Toby Melville/Reuters
Včasih se po naključju znajdeš v mestu, ki ni čisto tvoje, v predelu, ki ga ne poznaš.
Po naključju sem se znašla v Richmondu v Londonu. Poznala sem ga zaradi zgodovine Tudorjev, zaradi orjaškega parka, največjega med osmimi londonskimi, v obrisih sem poznala zgodbo, da sta Virginia Woolf in njen mož Leonard, čeprav ju povezujemo predvsem z londonskim umetniškim Bloomsburyjevim krogom, pomembno življenjsko obdobje preživela prav v Richmondu in tu ustanovila lastno tiskarno in založbo Hogarth Press.
V Kew Gardens poleg Richmonda sem po dolgi vožnji z letališča Stanstead prišla pozno zvečer, in medtem ko sva s prijateljem s kovčki čakala, da se bo javil lastnik sobe v eni od tipičnih angleških vrstnih hiš, se je čez cesto sprehodila lisica.
Bil je surrealen trenutek. Noč, prazna cesta v ...
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