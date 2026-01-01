Spremembe na Antarktiki krojijo naše vreme, Slovenija pa ostaja ob strani

Vsi prebivalci sveta, tudi državljani Slovenije, imamo istega sovražnika. To so podnebne spremembe, ki ogrožajo vse nas in jih povzročamo vsi. Zato potrebujemo globalne raziskave, zbiranje podatkov in modeliranje, s katerimi bomo lahko natačneje napovedali, kaj nas čaka v bližnji prihodnosti, in se na to ustrezno pripravili.

Investicije v orožje za medsebojno pobijanje in uničevanje naravnega okolja so kratkovidne, nerazumne in patološke, saj ne rešujejo posledic, sploh pa ne vzrokov, ki so podnebni – ne vojn o vodi na Bližnjem vzhodu ne vojn, povezanih s fosilnimi gorivi, na vzhodu Evrope. Odpornost in varnost lahko zgradimo zgolj z mednarodnim sodelovanjem in iskanjem skupnih rešitev za ohranitev naravnega okolja, ki nam zagotavlja življenje na tem edinem planetu.

V Sloveniji imamo izkušnje, znanje in voljo prispevati svoj delež v polarnih raziskavah, vendar nam Vlada Republike Slovenije že 17 let – z neizpolnjevanjem mednarodnih formalnih zahtev – preprečuje avtonomno sodelovanje.