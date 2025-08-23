Spremeniti zgodovino, da bi se prihodnost odvila drugače

V nadaljevanju preberite:

Danes zvečer se bo začel mednarodni festival Mladi levi, ki nastaja v produkciji zavoda Bunker. Oblikovalki umetniškega programa sta Mojca Jug in Klara Drnovšek Solina. Tokratne Mlade leve zaznamujejo predstave mlajše generacije umetnikov. Rdeča nit številnih predstav je prihodnost, a to niso zgodbe o utopijah ali ideologiji, temveč o intimnih občutjih, ki si jih vsi delimo v času nasilja in vojn blizu nas – občutjih jeze in nemoči.

Prav o tem govori tudi Armin Hokmi, mladi iranski umetnik, ki živi v Berlinu in trenutno velja za enega od najbolj posebnih in vročih koreografov, čigar predstave gostujejo na največjih festivalih. V delih odpira različne nenavadne teme – na primer oživlja star festival, ki se je dogajal v času hladne vojne.

Vaši starši živijo v Iranu?

Da, vsa moja družina je tam. Morda vam bom najbolje ponazoril celotno situacijo z zgodbo o omenjenih dveh mladih glasbenikih, s katerima sem sodeloval in ki živita v Iranu. Ravno ko sta končala glasbo za predstavo, je Izrael napadel Iran. Poklicala sta me in mi rekla, da so se začeli napadi in da morata v zaklonišče, a naj ne skrbim, zanimalo ju je le, ali sem zadovoljen z glasbo, ki sta mi jo poslala, in naj jima takoj sporočim, če potrebujem še kaj. To je bila edina stvar, ki sta mi jo povedala. Takrat mi je res postalo jasno, kako je v takšnih trenutkih absolutno pomembno razmišljati o umetnosti, glasbi, o tem, da si želite početi stvari, ki ji radi delate in vas postavijo v večni krog preživetja. Pomembno je ohraniti željo po ustvarjanju.