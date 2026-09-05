Srednja Evropa kot politična kategorija

Ideja je bila ambiciozna. Glavno omizje Blejskega strateškega foruma, vélike mednarodne konference, ki je uvod v zunanjepolitično jesen, je bilo posvečeno Srednji Evropi in njeni vlogi v Evropski uniji.

Nesamozavesti, običajne prtljage Vzhodnoevropejcev, ki so je bili polni kovčki prišlekov ob vstopu v EU, že dolgo ni več. Srednjeevropske države postajajo močnejše, bolj odporne, bolj konkurenčne, bolj demokratične, vplivnejše in samozavestne v EU, je smer razprave nakazal hrvaški premier Andrej Plenković. One so te, ki lahko prinesejo nov politični zagon Uniji, je bil konkreten madžarski predsednik vlade Péter Magyar.