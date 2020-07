FOTO:Stanovanja so zame kot telesa, so ranljiva, imajo svoj vonj

Sediva v kavarni LP pred SAZU, kjer dela, in ko govoriva, imam podoben občutek kot pri branju njenega romana Ivana pred morjem, valovanje barv in vonjev, okruškov spominov, starih pisem, napisanih z nalivnikom, in orumenelih fotografij ... Brez spomina nas ni, z nasmeškom pravi. V svetu začnemo zares živeti šele, ko se začnemo spominjati. Skoraj morava začeti z vročičnostjo kresnega večera. Prvič ste bili med finalisti z romanom Kameno seme, verjetno ste že takrat pomislili, kako bi bilo, če ... In zdaj ste prižgali kresni ogenj.Moj prvi kresni večer pred petimi leti je bil v znamenju vode, na Rožniku je bila takrat ...