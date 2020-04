Stari karantenci

Stadioni so prazni. In nogomet ni več najbolj pomembna postranska stvar na svetu. Vsi so v karanteni in čakajo, čakajo, da postanejo ljudje. Tudi bog je v karanteni in Pele je v karanteni, čeprav ne prizna, da je eden in edini bog, od nekdaj Diego Armando Maradona, ne prizna, ker nekje globoko v sebi čuti, da je to res. Zato se oba udinjata napačnemu bogu, ki mu je malo mar zanju, ker ga skrbi izključno njegova najnovejša pričeska, narejena za čase, ko bo karantene konec in bo spet lahko pritekel na stadion. Pele je pred dnevi izjavil, da je najboljši vseh časov Cristiano Ronaldo. Samo da mu ni treba priznati, kar ga teži ...