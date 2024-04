Stay-behind 2? Temna stran Nata

V nadaljevanju lahko preberete:

Dvajsetletnico vstopa Slovenije v Nato naš državni in politični vrh, z izjemo Levice, obeležuje s skupnim klišejskim in »politično korektnim« sporočilom, ki zveni nekako tako: prav smo se odločili, v Natu smo bolj varni, demokratični, zahodni in smo se lažje razvijali tudi gospodarsko. Razni mainstreamovski analitiki nanizajo pomen severnoatlantskega zavezništva in, v senci vojne v Ukrajini, poudarjajo nujnost pospešenega oboroževanja in priprave na vojno z Rusijo, ki postaja – če poslušamo Michela, Ursulo von der Leyen, Donalda Tuska ali Emmanuela Macrona – vse bolj verjetna ali celo neizbežna.