Stereotipi o ženskah v politiki in diplomaciji

Ko gre za problematiko enakosti spolov, Slovenija še zdaleč ni brez znanja. Zavedanja o pomenu enakosti spolov pa je še vedno premalo. Zaradi tega je pomanjkljivo tudi prenašanje znanja v prakso. Ogromno je že bilo narejenega. Kljub temu je, kot se zdi, znanja in zavedanja pomena enakosti spolov še vedno premalo, zaradi česar je pomanjkljivo tudi prenašanje tega znanja v prakso. V resnici niti o vlogi žensk v diplomaciji nasploh ne vemo dovolj. Na to je bilo že pred skoraj petnajstimi leti (2009) opozorjeno v študiji o enakih možnostih v diplomaciji, ki je izšla pri založbi ZRC SAZU in pri kateri so sodelovali tudi zaposleni na takratnem ministrstvu za zunanje zadeve. Številna dognanja in priporočila iz te študije so aktualna še danes.

Toda ženske v svetu diplomacije so pomembne. Zelo. Nobene politike ne bodo ustrezne, če jih ne bodo ustvarjali in izvajali posamezniki, ki so odsev družbenih raznolikosti.