Številke na plačilnih karticah bodo kmalu preteklost

Vrednost zlorab plačilnih kartic bo po pričakovanjih v letu 2028 že presegla 91 milijard dolarjev. A ljudje hočejo nakupovati, hkrati pa jim je pogosto odveč postopek plačevanja, ko je treba nenehno vnašati podatke iz kartice. Zato ta del želijo opraviti kar se da hitro in tekoče. Plačilna industrija se zato zavzema za nemoteno uporabniško izkušnjo tudi pri plačevanju – da je plačilo izvedeno hitro, enostavno in predvsem varno. Ves čas vlagajo v tehnologije, poskušajo predvideti, kje bodo svoje priložnosti videli spletni tatovi ter biti korak pred njimi, pojasnjuje Brice van de Walle, izvršni podpredsednik za osnovna plačila pri družbi Mastercard Europe.