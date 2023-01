Sto let brez svobode

V članku preberite:

Kljub negativnim izkušnjam iz preteklosti se nostalgija po sovjetskih časih vztrajno povečuje. Najbolj v Rusiji, njej sledita Armenija in Moldavija. V raziskavi javnega mnenja, ki jo je opravil center Levada (Putinov režim je to priznano inštitucijo razglasil za tujega agenta), se je decembra 2021, slaba dva meseca pred napadom na Ukrajino, po Sovjetski zvezi tožilo kar 63 odstotkom vprašanih. To je bil rekord zadnjih desetih let. Nostalgija po nekdanji državi je najvišja med prebivalci, starejšimi od 55 let, in znaša 84 odstotkov. A zanimivo je, da je nostalgija po starem v dobršni meri okužila tudi četrtino mladih, starih od 18 do 24 let.

Maksim Aljukov, sociolog na londonski univerzi King's College, meni, da je za to nostalgično vračanje v preteklost kriva predvsem propaganda. Idealiziranje Sovjetske zveze (v slengu ji na kratko pravijo sovok) je v zadnjem desetletju postalo eden ključnih instrumentov kremeljske propagande. Glavni narativ, okrog katerega se vrtijo tudi vse zgodbe o Ukrajini, je takšen: razpad SZ je posledica ruskega poraza v vojni z Zahodom. Ta je Rusijo v devetdesetih letih potisnil na kolena, Vladimir Putin pa je zdaj figura, ki bo Rusiji vrnila nekdanjo moč in status. Kremelj je zato ustvaril močan propagandni stroj, ki ne izbira sredstev in operira tudi z očitnimi lažmi. Še zlasti prek interneta, ki mu najbolj sledijo prav mladi.