FOTO:Stockholmski sindrom ugrabljene države

Načrtovanje in gradnja tretje razvoje osi (3ro) ni lokalni problem, kot se želi prikazati; je vseslovenski vzorec odločanja. Ni le kaprica nekaterih lokalnih posameznikov in skupin, problem stopetdesetih ljudi, ki jim bodo podrli domove, ali zarota »hmeljarskega lobija«, kot se predstavlja, temveč nasprotje vsega, kar naj bi sodobna država počela: skrbela za javno dobro. Je primer ignoriranja pravne države, izrabljanja strokovnih podlag za politične odločitve v prid lobijev.Izsiljevanje avtoceste na Koroško demonstrira staro preizkušeno zgodbo samovoljnega, koruptivnega in manipulativnega odločanja v Sloveniji, zaradi katerega ...