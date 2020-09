Stotine milijonov za orožje s širšega zornega kota

Rastko MočnikStotine milijonov za orožje, koliko pa za zdravstvo? Minister za zdravje odgovarja: »… ministrstvo v tem trenutku ne more posredovati podatkov o vrednostih investicij v sekundarno in terciarno zdravstvo za obdobje 2021 do 2026 in obsegu sredstev, ki bo za investicijska vlaganja v zdravstveno infrastrukturo zagotovljen iz državnega proračuna, ker so proračunski dokumenti v fazi usklajevanja.« Zato pa vlada že zdaj ve, da hoče do leta 2026 porabiti 780 milijonov za orožje. Ve celo, za kakšno orožje: za bojna helikopterja za specialno enoto Natove »nove Evrope« (Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Bolgarije), ki bo ...