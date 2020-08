FOTO:Odisej na otoku

Na senčnem vrtu pod borovci, ki je dobil ime Prosperov vrt, ob vili Franina, kjer je dom gledališča Ulysses, so se na stolih, razmaknjenih po predpisani distanci, posedli številni soustvarjalci, novinarji, podporniki gledališča in gostje, ki so prišli na predstavitev knjige mladega pisca in dramatika Borne Vujčića. V knjigi Od prvog čina (Od prvega dejanja) je opisal dve desetletji življenja gledališča Ulysses, ki si je leta 2001 izborilo svoj prostor na otoku. Med obiskovalci predstavitve knjige v prvi vrsti sedi Rade Šerbedžija, z značilnim klobukom, nagnjenim na stran, in posluša zgodbo o gledališču, ki jo je ...