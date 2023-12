Strah pred črko F

V nadaljevanju preberite:

Vzpon skrajne desnice v ZDA in zlasti v Evropi je v zadnjih letih naravnost dramatičen. Ko je Jörg Haider, vodja Svobodnjaške stranke, leta 2000 vstopil v avstrijsko vlado, je Bruselj proti Avstriji uvedel sankcije. Danes sankcij proti desnici ni več. Skrajneži v Evropi so nova normalnost. Sedijo v parlamentih in vodijo vlade. Nemški neonacisti iz AfD so druga najmočnejša partija v državi. Giorgia Meloni – njeni Bratje Italije so neposredni dediči Mussolinijevih fašistov – vodi vlado v Rimu. Geert Wilders je zmagal na Nizozemskem. Viktor Orbán ukinja demokracijo na Madžarskem že četrti mandat zapored. Njegovi avtoritarni prijemi so močno zamikali tudi sosede. Zlasti Slovenijo in Srbijo, kjer je Aleksandar Vučić že pred časom dobil vzdevek srbski Orbán. Skrajna desnica odločno zmaguje tudi na severu Evrope – na Finskem in Švedskem. Ni več daleč dan, ko bo Marine Le Pen nova predsednica Francije.