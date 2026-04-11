Strah pred penalom je eden najhujših strahov slehernega nogometaša, nekaj podobnega kot strah pred prostimi meti pri nekaterih košarkarskih zvezdnikih.

»Ko sem videl, da sem na seznamu izvajalcev, sem vedel, da ga bom dal,« je hladno izjavil Kerim Alajbegović, strelec odločilnega penala v Cardiffu, s katerim si je Bosna in Hercegovina priigrala dodatno kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na svetovno prvenstvo v ZDA proti nesrečni Italiji – in to kje drugje kot v Zenici, najbolj negostoljubnem mestu v najbolj gostoljubni deželi na svetu; negostoljubnem seveda za nasprotnike nogometne reprezentance Bosne in Hercegovine. Človek bi pomislil, da je kaj takega izjavil Nemec ali nemara Brazilec, skratka, pripadnik enega od nogometno superiornih narodov, tistih torej, ki so navajeni zmagovati, pri čemer moramo izvzeti zaklete Angleže, tudi in predvsem zaradi zgodovinskih spodrsljajev njihove izbrane vrste. Mladi Alajbegović je resda rojen v ...