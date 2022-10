Strast do ždenja

V nadaljevanju preberite:

Za revolucijo velikokrat pravimo, da žre lastne otroke. Neoliberalizem je bila tiha revolucija, ki je vpeljala idejo ekstremnega individualizma, izbire in z ekonomsko politiko na stežaj odprla vrata družbeni neenakosti. Ta revolucija je močno temeljila na ideji nenehne aktivnosti, darvinističnega boja za obstoj in osebne odgovornosti za uspeh. Stranski produkti teh idealov so izgorelost, povečanje tesnobe in zdaj tudi strast po ždenju. Na žalost pa ta strast še kako ohranja pri življenju neoliberalne ideje. Prav kmalu bomo najbrž imeli nova delovna področja, namenjena učenju ljudi, kako ždeti čim bolje ali kako se najbolj učinkovito lotiti ideje tihe odpovedi.