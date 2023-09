Stripar je po poklicu medved, samotar, ni koncertni junak

V nadaljevanju preberite:

»Meni je strip rešil življenje, mi dal mesto v svetu. Ponudil zatočišče pred vrstniki, med katerimi sem se počutil zanič, najprej kot bralcu, potem kot odraslemu, ko mi je podaril poklic in družbeno vlogo, ki mi je do takrat polzela med prsti. V mladih letih sem bil brez službe, brez diplome in brez rezervnih načrtov: brez stripa sem drvel v prepad,« je v pogovoru povedal Zerocalcare.

Zerocalcare je avtor stripov. Zero pomeni nič, calcare pa bi pomenilo vodni kamen. Zerocalcare je odmeven avtor. Presegel je mejo milijona prodanih stripovskih zvezkov. Ne riše le stripovskih zgodb. Za Netflix riše tudi animirane serije. Je človek z izostrenim pogledom na svet, družbo, kulturo, umetnost in politiko.